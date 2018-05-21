Янино получило лицензию СВХ

ООО «Логистический парк «Янино» (водит в группу Global Ports) решением Санкт-Петербургской таможни включен в реестр владельцев складов временного хранения.
Как поясняют в группе, СВХ – склад, на который помещаются товары на временное хранение с момента их предъявления таможне до выпуска в соответствии с таможенными процедурами.
Наличие СВХ позволяет тыловому терминалу оказывать услуги по хранению и обработке грузов, прибывающих в таможенном режиме, организации на месте ветеринарного контроля и карантина растений, проводить перегрузку экспортных товаров под таможенным наблюдением. Оформление таможенных документов на экспортные грузы позволяет организовать их выпуск в портах без дополнительного досмотра, так как загрузка контейнеров на СВХ производится под таможенным наблюдением.
Характеристики и оснащение СВХ «Янино»:
- Вместимость ПЗТК – 60 транспортных средств;
- Площадь открытой площадки СВХ – 1496 кв. м, вместимость – 20 транспортных средств;
- Информационная система автоматизированного контроля прибытия транспортных средств, учета приема/выдачи грузов;
- Весовое оборудование с различными пределами взвешивания;
- Средства радиационного контроля;
- Погрузо-разгрузочное оборудование для обработки любых грузовых мест весом до 50 тонн, включая негабаритные;
- Подъездные ж/д пути.