Янино получило лицензию СВХ

ООО «Логистический парк «Янино» (водит в группу Global Ports) решением Санкт-Петербургской таможни включен в реестр владельцев складов временного хранения.

Как поясняют в группе, СВХ – склад, на который помещаются товары на временное хранение с момента их предъявления таможне до выпуска в соответствии с таможенными процедурами.

Наличие СВХ позволяет тыловому терминалу оказывать услуги по хранению и обработке грузов, прибывающих в таможенном режиме, организации на месте ветеринарного контроля и карантина растений, проводить перегрузку экспортных товаров под таможенным наблюдением. Оформление таможенных документов на экспортные грузы позволяет организовать их выпуск в портах без дополнительного досмотра, так как загрузка контейнеров на СВХ производится под таможенным наблюдением.

Характеристики и оснащение СВХ «Янино»: