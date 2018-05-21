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    • Янино получило лицензию СВХ

    21.05.2018

    • ООО «Логистический парк «Янино» (водит в группу Global Ports) решением Санкт-Петербургской таможни включен в реестр владельцев складов временного хранения.

    Как поясняют в группе, СВХ – склад, на который помещаются товары на временное хранение с момента их предъявления таможне до выпуска в соответствии с таможенными процедурами.

    Наличие СВХ позволяет тыловому терминалу оказывать услуги по хранению и обработке грузов, прибывающих в таможенном режиме, организации на месте ветеринарного контроля и карантина растений, проводить перегрузку экспортных товаров под таможенным наблюдением. Оформление таможенных документов на экспортные грузы позволяет организовать их выпуск в портах без дополнительного досмотра, так как загрузка контейнеров на СВХ производится под таможенным наблюдением.

    Характеристики и оснащение СВХ «Янино»:

    • Вместимость ПЗТК – 60 транспортных средств;
    • Площадь открытой площадки СВХ – 1496 кв. м, вместимость – 20 транспортных средств;
    • Информационная система автоматизированного контроля прибытия транспортных средств, учета приема/выдачи грузов;
    • Весовое оборудование с различными пределами взвешивания;
    • Средства радиационного контроля;
    • Погрузо-разгрузочное оборудование для обработки любых грузовых мест весом до 50 тонн, включая негабаритные;
    • Подъездные ж/д пути.

     

     

     

     

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