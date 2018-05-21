Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Экспорт и импорт ТНП

    21.05.2018

    • Российский импорт кожаной обуви в январе-марте 2018 года, по данным ФТС РФ, составил 18,8 млн пар, что на 21,6% больше, чем было ввезено за аналогичный период прошлого года.

    В денежном выражении импорт кожаной обуви вырос на 24,6%, достигнув 483,4 млн долларов.

    Также увеличился импорт одежды — за 3 месяца ее ввезли на сумму 1,69 млрд долларов, что на 14,4% больше, чем годом ранее.

     

     

    Хлопчатобумажных тканей за отчетный период было импортировано 61 млн квадратных метров — на 15,4% больше, чем в январе-марте 2017 года. В стоимостном выражении импорт х/б тканей увеличился на 27,9%, составив 40,8 млн долларов.

    Объем российского экспорта х/б тканей вырос по сравнению с прошлогодним уровнем на 22,9% — до 2,3 млн квадратных метров. Доходы от экспорта увеличились на 20% и достигли 12,6 млн долларов.

    198
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018МартФрахтовые ставкиЧерное мореЮг 15.03.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 10
    На прошлой неделе фрахтовые ставки судами прибрежного плавания и балкерами Handysize на рынке Черного моря не изменились.  По […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АвгустАпрельИюльИюньМайМартНоябрьОктябрьРоссияСентябрьСтатистика таможниУдобренияФевральЭкспортЯнварь 15.01.2018 Экспорт минеральных удобрений
    По итогам января-ноября 2017 года экспорт минеральных азотных удобрений составил 11,3 млн тонн. Это ниже уровня 2016 года […]
    0
    2017ИмпортПродукты питанияСтатистика таможни 16.02.2018 Продуктовый импорт
    По итогам 2017 года импорт мясопродуктов на территорию РФ вырос. Ввоз свежего и мороженого мяса составил 643,1 тыс. […]
    0
    2018Лесные грузыСтатистика таможниЭкспортЯнварь 15.03.2018 Лесной экспорт
    По данным ФТС РФ, российский экспорт необработанных лесоматериалов в январе 2018 года составил 1,39 млн кубометров — на […]
    0
    2017АвгустАпрельЗерноИмпортИюльИюньМайМартНоябрьОктябрьРоссияСентябрьСтатистика таможниФевральЭкспортЯнварь 16.01.2018 Экспорт и импорт зерновых
    За 11 месяцев 2017 года Россия экспортировала порядка 28,8 млн тонн пшеницы и меслина, что на четверть (25,9%) […]
    0
    2018МартФрахтовые ставкиЧерное мореЮг 07.03.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 9
    На 9 неделе года фрахтовые ставки рынка Черного моря на перевозку пшеницы судами прибрежного плавания пошли вниз. По […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018CEVA LogisticsМартФевральФинансыЯнварь 22.05.2018 Финансы CEVA
    CEVA Logistics опубликовала финансовые показатели за первый квартал 2018 года. Выручка по группе увеличилась на 5,4% и составила […]
    0
    2018ГлобальноКитайКонтейнерооборотМартФевральЯнварь 19.04.2018 Контейнерооборот лидеров
    Контейнерооборот Шанхая по итогам первого квартала 2018 года составил 9,7 млн TEU. Это на 3,7% больше аналогичного периода […]
    0
    FESCO КитайСервисЭкспорт 16.02.2018 Первый экспортный поезд FESCO
    Из Сибири в Китай
    0
    2017АвгустАпрельИюльИюньЛесные грузыМайМартНоябрьОктябрьСентябрьСтатистика таможниФевральЭкспортЯнварь 15.01.2018 Лесной экспорт
    По данным ФТС РФ, российский экспорт необработанных лесоматериалов в январе-ноябре 2017 года составил порядка 17,7 млн кубометров — […]
    0
    ИмпортКитайКонтейнеризацияЛесные грузыНовосибирскРЖД ЛогистикаЭкспорт 15.02.2018 Пиломатериалы в контейнерах в Китай через Монголию
    Филиал АО «РЖД Логистика» в Новосибирске провел первые отправки контейнерных поездов из Сибири в Китай и в обратном […]
    0
    2018Лесные грузыФевральЭкспортЯнварь 18.04.2018 Лесной экспорт
    По данным ФТС РФ, российский экспорт необработанных лесоматериалов в январе-феврале 2018 года составил порядка 2,9 млн кубометров — […]
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    18.05.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 19
    18.05.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 19
    18.05.2018 Новый сервис из Петербурга на Средиземноморье
    17.05.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 20, 2018
    17.05.2018 Длинномеры в Китай
    15.05.2018 Судооборот через Суэцкий канал
    Пресс-релизы Показать всё
    11.05.2018 MSC проводит студенческую регату
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД