Экспорт и импорт ТНП

Российский импорт кожаной обуви в январе-марте 2018 года, по данным ФТС РФ, составил 18,8 млн пар, что на 21,6% больше, чем было ввезено за аналогичный период прошлого года.

В денежном выражении импорт кожаной обуви вырос на 24,6%, достигнув 483,4 млн долларов.

Также увеличился импорт одежды — за 3 месяца ее ввезли на сумму 1,69 млрд долларов, что на 14,4% больше, чем годом ранее.

Хлопчатобумажных тканей за отчетный период было импортировано 61 млн квадратных метров — на 15,4% больше, чем в январе-марте 2017 года. В стоимостном выражении импорт х/б тканей увеличился на 27,9%, составив 40,8 млн долларов.

Объем российского экспорта х/б тканей вырос по сравнению с прошлогодним уровнем на 22,9% — до 2,3 млн квадратных метров. Доходы от экспорта увеличились на 20% и достигли 12,6 млн долларов.