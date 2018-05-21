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    • Финансовая пирамида на контейнерах

    21.05.2018

    • В Мюнхене набирает обороты инвестиционный скандал, связанный с контейнерной лизинговой компанией P&R Group. Она обвиняется в создании финансовой пирамиды по схеме Понци, сообщает Splash 24/7. Топ-менеджмент компании находится под следствием. В прокуратуре считают, что компания продала почти на миллион контейнеров больше, чем реально имела.

    По версии следствия, P&R Group реализовывала новые и бывшие в употреблении контейнеры, сдавала их в аренду, а спустя пять лет предлагала выкупить их за 65% от начальной стоимости.

    В общей сложности, P&R Group, по ее же информации, продала порядка 1,6 млн контейнеров 54 тыс. инвесторам на сумму 3,3 млрд евро. Однако инвентаризация, проведенная после того, как ее немецкое подразделение объявило себя банкротом, показала что парк P&R Group насчитывал всего порядка 600 000 ед.

    Для справки: схема Понци (англ. Ponzi Scheme) – инвестиционная схема, которая обеспечивает доходы более ранних инвесторов за счет средств, полученных от более поздних инвесторов.

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