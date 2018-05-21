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    • Перспективы, модернизация и техническое оснащение контейнерных терминалов 2018

    21.05.2018

    • Уважаемые дамы и господа! Приглашаем Вас принять участие в международной конференции «Перспективы, модернизация и техническое оснащение контейнерных терминалов 2018», которая состоится 11 сентября 2018, в г. Санкт-Петербург, отель «AZIMUT».

    В данном мероприятии примут участие руководящие сотрудники портов, терминалов, стивидорных компаний, НИИ, проектные организации, производители оборудования и техники для портов, строительные организации.

    Среди обсуждаемых тем конференции: проектирование, строительство и модернизация контейнерных терминалов; оснащение контейнерных терминалов для эффективного функционирования; строительство логистических хабов и многие другие важны повестки.

    Организатор конференции — компания «Synergy groups». (www.synergygroups.ru

     «Synergy groups» — это команда профессионалов, чья задача заключается в предоставлении удобной площадки для встречи и обсуждения актуальных вопросов отрасли, заключения новых контрактов и знакомство с ведущими представителями контейнерного бизнеса и надзорных государственных служб и ведомств. 

    Участие – платное.

    По вопросам регистрации и участия в конференции — контактное лицо: Николай Канакиди, директор по маркетингу.

    E-mail:  kanakidinikolai@gmail.com

    Моб.: +7 (900) 234-99-90

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