Уважаемые дамы и господа! Приглашаем Вас принять участие в международной конференции «Перспективы, модернизация и техническое оснащение контейнерных терминалов 2018», которая состоится 11 сентября 2018, в г. Санкт-Петербург, отель «AZIMUT».

В данном мероприятии примут участие руководящие сотрудники портов, терминалов, стивидорных компаний, НИИ, проектные организации, производители оборудования и техники для портов, строительные организации.

Среди обсуждаемых тем конференции: проектирование, строительство и модернизация контейнерных терминалов; оснащение контейнерных терминалов для эффективного функционирования; строительство логистических хабов и многие другие важны повестки.

Организатор конференции — компания «Synergy groups». (www.synergygroups.ru)

«Synergy groups» — это команда профессионалов, чья задача заключается в предоставлении удобной площадки для встречи и обсуждения актуальных вопросов отрасли, заключения новых контрактов и знакомство с ведущими представителями контейнерного бизнеса и надзорных государственных служб и ведомств.

Участие – платное.

По вопросам регистрации и участия в конференции — контактное лицо: Николай Канакиди, директор по маркетингу.

E-mail: kanakidinikolai@gmail.com

Моб.: +7 (900) 234-99-90