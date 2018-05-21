Первая перевозка по МДП из Китая в Россию

18 мая в Даляне прошла торжественная церемония пилотного запуска китайско-российского международного маршрута Далянь – Новосибирск по системе МДП в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Первая международная автомобильная колонна преодолеет расстояние в 5600 км, сообщает Международный союз автомобильного транспорта (IRU).

В настоящее время определены шесть пунктов пропуска для оформления процедуры МДП через границу Китая. Это Далянь в провинции Ляонин, на границе с Монголией – Эренхот, на границе с Казахстаном – Хоргос, на границе с Кыргызстаном – Иркештам, на границе с Россией – Маньчжурия и Суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян.

Отмечается, что в июле 2016 года Китайская Народная Республика стала 70-й страной, которая ратифицировала Таможенную конвенцию о международной перевозке грузов с применением книжки МДП. В настоящее время к Конвенции присоединились уже 73 страны.