Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Первая перевозка по МДП из Китая в Россию

    21.05.2018

    • 18 мая в Даляне прошла торжественная церемония пилотного запуска китайско-российского международного маршрута Далянь – Новосибирск по системе МДП в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Первая международная автомобильная колонна преодолеет расстояние в 5600 км, сообщает Международный союз автомобильного транспорта (IRU).

    В настоящее время определены шесть пунктов пропуска для оформления процедуры МДП через границу Китая. Это Далянь в провинции Ляонин, на границе с Монголией – Эренхот, на границе с Казахстаном – Хоргос, на границе с Кыргызстаном – Иркештам, на границе с Россией – Маньчжурия и Суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян.

    Отмечается, что в июле 2016 года Китайская Народная Республика стала 70-й страной, которая ратифицировала Таможенную конвенцию о международной перевозке грузов с применением книжки МДП. В настоящее время к Конвенции присоединились уже 73 страны.

    272
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Ж/д перевозкиКитайКонтейнерный поездКрасноярскРЖД Логистика 05.02.2018 РЖД Логистика добавила Красноярск
    К сервису на Чэнду
    0
    ЕАЭСМДППункты пропуска Россия 27.03.2018 По книжкам МДП
    Через Брусничное, Нехотеевку и Троебортное
    0
    2018РЖДРоссияЭкспортЯнварь 09.02.2018 Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь этого года возросла на 3,4% по сравнению […]
    0
    Китайназначение 27.03.2018 Назначение в CSSC
    Новый председатель правления
    0
    ИмпортКитайКонтейнеризацияЛесные грузыНовосибирскРЖД ЛогистикаЭкспорт 15.02.2018 Пиломатериалы в контейнерах в Китай через Монголию
    Филиал АО «РЖД Логистика» в Новосибирске провел первые отправки контейнерных поездов из Сибири в Китай и в обратном […]
    0
    FESCO КитайСервисЭкспорт 16.02.2018 Первый экспортный поезд FESCO
    Из Сибири в Китай
    0
    КитайКонтейнеровозыСПГ 11.01.2018 Контейнеровоз-мусоровоз на СПГ
    Первый в Китае
    0
    ЗарубиноКитайМТК Приморье-2Япония 27.04.2018 Тестовая отправка груза из Японии в Китай
    Через «Морской порт в бухте Троицы»
    0
    Железная дорогаРоссияТранспортные коридорыУрал 17.05.2018 Из Челябинска в Екатеринбург за час
    По высокоскоростной железнодорожной магистрали
    0
    2017ДекабрьПогрузкаРЖДРоссияЭкспорт 16.01.2018 Жд экспорт через порты
    Итоги 2017 года
    0
    АвтоперевозкиМДПТехнологии 10.04.2018 С электронной накладной
    По трансграничному коридору
    0
    2018Внешняя торговляЕвросоюзРоссияФевральЯнварь 18.04.2018 Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    По итогам 2 месяцев 2018 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза вырос по отношению к аналогичному […]
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    18.05.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 19
    18.05.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 19
    18.05.2018 Новый сервис из Петербурга на Средиземноморье
    17.05.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 20, 2018
    17.05.2018 Длинномеры в Китай
    15.05.2018 Судооборот через Суэцкий канал
    Пресс-релизы Показать всё
    11.05.2018 MSC проводит студенческую регату
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД