НОВАТЭК займется «Морским арктическим транспортом»

«НОВАТЭК» сообщил о решении создать собственную транспортную компанию – дочернее общество ООО «Морской арктический транспорт».

Решение было принято Советом директоров ПАО «НОВАТЭК» в целях управления транспортными затратами и их оптимизации, наращивания уникальных компетенций арктического мореплавания и централизованного управления арктическим флотом.

«Долгосрочная стратегия развития «НОВАТЭКа» предусматривает рост производства СПГ в арктическом регионе к 2030 году до уровня 55 млн тонн и более в год. Поэтому организация эффективной модели морской транспортировки по Северному морскому пути является одним из наших приоритетов. Создание собственной транспортной компании полностью соответствует этой цели и позволит обеспечить сбалансированное управление транспортными затратами для повышения конкурентоспособности арктических проектов «НОВАТЭКа», – цитирует пресс-служба компании председателя правления «НОВАТЭКа» Леонида Михельсона.

В отсутствии дальнейших комментариев со стороны компании непонятно, какими активами будет управлять новая «дочка», будет ли она оперировать флотом – и идет ли речь о заказе нового флота – или ее задачи будут сводиться к координации перевозок.

Единственное, можно предположить, что решение о создании собственной транспортной компании напрямую связано с тем, что «Новатэк» определился с местом строительства терминала для перевалки сжиженного природного газа на Камчатке. Как сообщил первый заместитель председателя правления компании Александр Фридман, СПГ-терминал будет располагаться в бухте Бечевинская (напомни, до этого обсуждался вариант строительства в бухте Моховая). Новый терминал на Камчатке позволит использовать Северный морской путь круглогодично. Ресурсной базой для нового терминала на Камчатке является проект «Арктик СПГ-2».