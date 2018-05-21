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    • Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2018

    21.05.2018

    • На 20 неделе года на всех основных исследуемых трейдах отмечено снижение спотовых ставок, кроме средиземноморского. Наиболее существенно сократились ставки на южноамериканском трейде.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились на 2,2%, в то же время ставки на порты Средиземноморья повысились на 1,5%.

    Ставки на порты западного побережья США опустились на 5,4%, на порты восточного побережья – на 1,4%.

    Ставки из Китая на Персидский залив на прошлой неделе уменьшились на 0,2%, на Австралию и Новую Зеландию – на 2,6%.

    Ставки на Южную Америку значительно сократились – минус 21,9% по отношению к 19 неделе года.

    На внутриазиатском трейде на 20 неделе отмечалась достаточно разноплановая динамика. Ставки на западные и восточные порты Японии опустились на 0,9%, на Южную Корею – на 2,4%.   В то  же время спотовые ставки на Сингапур выросли на 1,4% по сравнению с 19 неделей.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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