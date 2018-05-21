Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2018

На 20 неделе года на всех основных исследуемых трейдах отмечено снижение спотовых ставок, кроме средиземноморского. Наиболее существенно сократились ставки на южноамериканском трейде.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились на 2,2%, в то же время ставки на порты Средиземноморья повысились на 1,5%.

Ставки на порты западного побережья США опустились на 5,4%, на порты восточного побережья – на 1,4%.

Ставки из Китая на Персидский залив на прошлой неделе уменьшились на 0,2%, на Австралию и Новую Зеландию – на 2,6%.

Ставки на Южную Америку значительно сократились – минус 21,9% по отношению к 19 неделе года.

На внутриазиатском трейде на 20 неделе отмечалась достаточно разноплановая динамика. Ставки на западные и восточные порты Японии опустились на 0,9%, на Южную Корею – на 2,4%. В то же время спотовые ставки на Сингапур выросли на 1,4% по сравнению с 19 неделей.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.