Гамбургские TEU

Контенйерооборот порта Гамбург в первом квартале 2018 года составил 2,2 млн TEU – на 1,9% меньше, чем годом ранее. При этом оборот груженых контейнеров увеличился на 0,7% до 1,9 млн TEU, в то время как перевалка порожняка упала на 18% до 252 тыс. TEU.

Как пояснил сопредседатель правления Hamburg Hafen Marketing Аксель Маттерн, резкое снижение объемов порожних контейнеров связано с тем, что дноуглубление на Эльбе не проведено – в результате судовладельцы в первую очередь используют слоты на суперконтейнеровозах для доставки в Гамбург груженых контейнеров, а порожняк, не привязанный к конкретному порту, проще перенаправить.

Если говорить об основных маршрутах, то снижение объемов продолжалось в контейнерообороте с восточным побережьем Северной Америки, Восточной Европой (Балтикой) и Индией и Пакистаном.

Увеличились объемы на/из Северо-Восточной Азии, восточного побережья Южной Америки, западного побережья Северной Америки, Северо-Восточной и Западной Африки.

По словам сопредседателя правления Hamburg Hafen Marketing Инго Эглоффа, оборот с Китаем, который остается важнейшим торговым партн6ером Гамбурга, выросли на 4,5%, с Бразилией – на 37,7%, со Швецией – на 38,5%, с Израилем – на 63,8%.

Трансшипмент на/с фидерных судов через Гамбург, по предварительным данным, сократился на 3,6% до 829 тыс. TEU, при этом 94% падения связано с порожняком.

Контейнеропоток на/из hinterland’а увеличился на 1,3%. При этом железнодорожные контейнерные объемы выросли на 4,1% до 612 тыс. TEU. Как отмечают в порту, порядка 13% всех железнодорожных перевозок в Германии начинаются или заканчиваются в Гамбурге, порт обрабатывает 2,1 тыс. жд сервисов в неделю.

Суммарный грузооборот Гамбурга составил по итогам первого квартала 32,7 млн тонн – на 7,5% меньше, чем годом ранее. В том числе перевалка генеральных грузов сократилась на 1,8% до 22,7 млн тонн, оборот массовых грузов упал на 18% до 10 млн тонн.