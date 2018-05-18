Wärtsilä строит СПГ-терминал в порту Хамина

Wärtsilä начала строительство СПГ-терминала в финском порту Хамина. Необходимые разрешения на строительство и финансовая поддержка получены, сообщает пресс-служба компании.

Договор о заемном финансировании проекта заключен с банком Skandinaviska Enskilda Banken и финской государственной финансовой компанией Finnvera. Общий объем инвестиций составит порядка 100 млн евро. Wärtsilä войдет в проект через миноритарные инвестиции Wärtsilä Development and Financial Services (WDFS). Основными акционерами терминала будут Hamina Energy и эстонская энергетическая компания Alexela.

На первом этапе будет построено хранилище СПГ вместимость 30 000 куб. м, на втором – вместимостью 20 000 куб. м. Cтроительные работы уже начаты. Планируется, что терминал начнет свою работу в 2020 году.