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    • Wärtsilä строит СПГ-терминал в порту Хамина

    18.05.2018

    • Wärtsilä начала строительство СПГ-терминала в финском порту Хамина. Необходимые разрешения на строительство и финансовая поддержка получены, сообщает пресс-служба компании.

    Договор о заемном финансировании проекта заключен с банком Skandinaviska Enskilda Banken и финской государственной финансовой компанией Finnvera. Общий объем инвестиций составит порядка 100 млн евро. Wärtsilä войдет в проект через миноритарные инвестиции Wärtsilä Development and Financial Services (WDFS). Основными акционерами терминала будут Hamina Energy и эстонская энергетическая компания Alexela.

    На первом этапе будет построено хранилище СПГ вместимость 30 000 куб. м, на втором – вместимостью 20 000 куб. м. Cтроительные работы уже начаты. Планируется, что терминал начнет свою работу в 2020 году.

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