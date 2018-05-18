MAN присоединился к СПГ-коалиции

MAN Diesel & Turbo (MAN) стал членом коалиции SEA/LNG, межотраслевой инициативы, направленной на расширение использования сжиженного природного газа в качестве бункерного топлива.

Компания MAN Diesel & Turbo впервые в мире переделала действующий судовой дизельный двигатель собственного производства в мультитопливную силовую установку, тем самым обеспечив его работу на СПГ, сообщает Splash 24/7 со ссылкой на SEA/LNG. Так, в августе прошлого года MAN модернизировал двигатель контейнеровоза «Wes Amelie» вместимостью 1 036 TEU.

Кроме того, в октябре прошлого года MAN предложил скидку в 2 млн евро на конвертацию 10 двигателей, работающих на тяжелом жидком топливе, на работающие на СПГ.