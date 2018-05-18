ITF и Эмираты подписали меморандум

Международная федерация работников транспорта (ITF) и Федеральная транспортная администрация Объединенных Арабских Эмиратов подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества по защите прав моряков, работающих в водах ОАЭ.

Как сообщили SeaNews в ITF, это первое соглашение подобного рода, которое Федерация подписала с правительственным агентством. Стороны намерены работать в тесном контакте и обмениваться информацией, чтобы обеспечить своевременную поддержку судам и морякам, нуждающимся в помощи в водах ОАЭ.

«Это соглашение позволяет нам проводить консультации, сотрудничать и постоянно совместно координировать свои действия в поисках юридических решений в ситуациях, когда моряки оказываются брошены на борту судна судовладельцами и операторами, и работать над предотвращением подобных случаев в будущем», – сказал министр инфраструктурного развития и председатель Совета директоров Федеральной транспортной администрации Абдулла Белхейф Аль-Нуайми.

«Это соглашение – только начало, и мы надеемся, что оно проложит дорогу подобным соглашениям в других странах. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы усилить сотрудничество во всех сферах транспортной отрасли», – отметил генеральный секретарь ITF Стивен Коттон.