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    • Экспорт и импорт подакцизных грузов

    18.05.2018

    • Физический объем экспорта водки за январь-март 2018 года вырос, но ненамного – на 1,1% и достиг уровня 384,9 тыс. декалитров в пересчете на 100%-ный спирт.

    Отметим, что в марте из России было вывезено 154,8 тыс. декалитров – на 2,4% больше, чем за предыдущий месяц.

    В стоимостном выражении экспорт водки за 3 месяца этого года вырос на 11,1%, составив 26 млн долларов.

    Алкогольных и безалкогольных напитков, по данным ФТС РФ, за отчетный период было ввезено на сумму 522,6 млн долларов — на 22% больше, чем годом ранее.

    В то же время, импорт сигарет и сигар в денежном выражении упал на 20,8%, до 22,8 млн долларов.

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