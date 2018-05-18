Терминал в Суходоле построят к 2022 году

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» подписало соглашение об инвестиционной деятельности с ООО «Морской порт «Суходол», в рамках которого будет построен специализированный порт для обеспечения доступа к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий. Резидент свободного порта Владивосток вложит в реализацию проекта более 30 млрд рублей.

По сообщению пресс-службы корпорации, первая и вторая очереди угольного порта обеспечат перевалку 12 млн тонн груза в год. Строительство планируется закончить в 2021 году. Третья очередь, которая будет построена в 2022 году, увеличит объем перевалки угля еще на 6 млн тонн. Напомним, изначально проектная мощность порта планировалась на уровне 20 млн тонн.

Новый угольный терминал решит имеющиеся проблемы в портах региона по объемам хранения, скорости обработки вагонов и ограничению судозаходов, позволит создать условия для развития угольной промышленности и транспорта в целом. Комплекс полностью будет отвечать требованиям экологического законодательства.

Он разместится на землях промышленности и транспорта Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, в северной части бухты Суходол. Все береговые объекты складского назначения будут расположены за пределами прибрежной полосы и водоохраной зоны Японского моря, которая составляет 500 метров.

По словам финансового директора ООО «Морской порт «Суходол» Ольги Корниенко, проектирование терминала завершено, получены положительные заключения по экологическим и государственным экспертизам Главгосэкспертизы не только по портовым терминалам, но и по внешней инфраструктуре: железнодорожным путям и энергетике. Кроме того, получено разрешение на строительство всех объектов инфраструктуры порта и объектов внешней инфраструктуры. Подготовительные работы уже идут. Активное строительство начнется во второй половине 2018 года. «Значимую поддержку в реализации проекта нам окажут налоговые льготы и преференции свободной таможенной зон», – отметила О.Корниенко.