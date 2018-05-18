Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Терминал в Суходоле построят к 2022 году

    18.05.2018

    • АО «Корпорация развития Дальнего Востока» подписало соглашение об инвестиционной деятельности с ООО «Морской порт «Суходол», в рамках которого будет построен специализированный порт для обеспечения доступа к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий. Резидент свободного порта Владивосток вложит в реализацию проекта более 30 млрд рублей.

    По сообщению пресс-службы корпорации, первая и вторая очереди угольного порта обеспечат перевалку 12 млн тонн груза в год. Строительство планируется закончить в 2021 году. Третья очередь, которая будет построена в 2022 году, увеличит объем перевалки угля еще на 6 млн тонн. Напомним, изначально проектная мощность порта планировалась на уровне 20 млн тонн. 

    Новый угольный терминал решит имеющиеся проблемы в портах региона по объемам хранения, скорости обработки вагонов и ограничению судозаходов, позволит создать условия для развития угольной промышленности и транспорта в целом. Комплекс полностью будет отвечать требованиям экологического законодательства.

    Он разместится на землях промышленности и транспорта Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, в северной части бухты Суходол. Все береговые объекты складского назначения будут расположены за пределами прибрежной полосы и водоохраной зоны Японского моря, которая составляет 500 метров.

    По словам финансового директора ООО «Морской порт «Суходол» Ольги Корниенко, проектирование терминала завершено, получены положительные заключения по экологическим и государственным экспертизам Главгосэкспертизы не только по портовым терминалам, но и по внешней инфраструктуре: железнодорожным путям и энергетике. Кроме того, получено разрешение на строительство всех объектов инфраструктуры порта и объектов внешней инфраструктуры. Подготовительные работы уже идут. Активное строительство начнется во второй половине 2018 года. «Значимую поддержку в реализации проекта нам окажут налоговые льготы и преференции свободной таможенной зон», – отметила О.Корниенко.

    170
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018МартУгольФевральЭкспортЯнварь 08.05.2018 Экспорт угля и кокса
    Итоги первого квартала 2018 года
    0
    Восточная стивидорная компанияОборудованиеУголь 30.01.2018 ВСК оптимизирует работу с углем
    Введены в эксплуатацию передвижные установки пылеподавления
    0
    Морской торговый порт Усть-ЛугаУгольУсть-Луга 19.01.2018 МТП Усть-Луга делает ставку на уголь
    И генеральные грузы
    0
    APM TerminalsСоглашениеТерминал 15.01.2018 APMT подписался на терминальный проект в Поти
    По перевалке навалочных грузов
    0
    ГетеборгТерминал 08.02.2018 Новый терминал в порту Гетеборг
    В порту Гетеборг официально открылся Arken Combi Terminal, сообщили SeaNews в Администрации порта. Это мультимодальный терминал, расположенный между […]
    0
    НаходкаТерминалУголь 14.05.2018 Первый на Дальнем Востоке
    Подписан меморандум о проектировании и строительстве комплекса закрытой перевалки угля на «Терминале Астафьева»
    0
    ОборудованиеСахалинУголь 11.04.2018 Новое оборудование в Шахтерске
    Для рекордов
    0
    2018Статистика таможниУгольЭкспортЯнварь 15.03.2018 Экспорт угля и кокса
    В январе этого года объем российского экспорта каменного угля составил порядка 11,3 млн тонн – на 18,3% больше, […]
    0
    Находкинский морской торговый портОборудованиеУголь 01.03.2018 Новая пылеподавляющая техника в Находке
    Находкинский морской торговый порт запустил в работу новую пылеподавляющую технику. По информации компании, в порту ведены в ежедневную […]
    0
    ГлобальноМаасвлакте 2РоттердамТендерТерминал 27.04.2018 Вторая очередь RWG в Роттердаме
    По информации Dynamar, Rotterdam World Gateway, совместное предприятие DP World (30%), CMA Terminals (30%), MOL (20%) и HMM […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    КалининградКруизное судоходствоОлерский Виктор АлександровичПроектТерминал 02.02.2018 Начало строительства в Пионерском
    1 февраля в городе Пионерский Калининградской области дан старт строительству Международного круизного и грузопассажирского морского терминала. Как сообщили […]
    0
    2017АвгустАпрельИюльИюньМайМартНоябрьОктябрьРоссияСентябрьСтатистика таможниУгольФевральЭкспортЯнварь 12.01.2018 Экспорт угля и кокса
    По итогам 11 месяцев 2017 года объем российского экспорта каменного угля составил 164,1 млн тонн. Это на 11,4% […]
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    18.05.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 19
    18.05.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 19
    18.05.2018 Новый сервис из Петербурга на Средиземноморье
    17.05.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 20, 2018
    17.05.2018 Длинномеры в Китай
    15.05.2018 Судооборот через Суэцкий канал
    Пресс-релизы Показать всё
    11.05.2018 MSC проводит студенческую регату
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД