НМТП снизил прибыль почти втрое

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» опубликовало отчет о финансовых результатах за первый квартал 2018 года по РСБУ.

Выручка группы увеличилась на 5,7% и составила 6,5 млрд рублей.

Валовая прибыль сократилась на 12,1% до 4,1 млрд рублей, прибыль от продаж – на 14% до 3,8 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения упала в 2,9 раза до 3,2 млрд рублей, во столько же раз снизилась чистая прибыль, которая составила 2,6 млрд рублей.

При этом себестоимость продаж выросла на 60,6% до 2,4 млрд рублей, управленческие расходы – на 19,6% до 329,7 млн рублей.