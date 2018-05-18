Назначения в группе «Дело»

С 14 мая новым генеральным директором Управляющей компании «Дело» назначен Андрей Ященко. Ранее в течение пяти лет А.Ященко занимал пост финансового директора в группе En+ Group, входящей в холдинг «Базовый элемент».

По информации группы «Дело», А.Ященко окончил экономический факультет Московского государственного факультета им М.В. Ломоносова, профессиональную деятельность в области корпоративных финансов и стратегического развития начал в «Тюменской нефтяной компании», работал аудитором в компании Deloitte, инвестиционным аналитиком в компаниях MC Securities и «Монтес Аури».

В 2000-2006 годах А.Ященко работал в компании РУСАЛ директором департамента рынков капитала, с 2006 по 2010 годы занимал должность заместителя финансового директора и директора департамента корпоративного финансирования в компании «Базовый Элемент», в 2011-2012 годах был первым вице-президентом по экономике и финансам группы «Русская Платина».

Как уточнили SeaNews в группе «Дело», до назначения А.Ященко пост генерального директора Управляющей компании «Дело» занимал Андрей Бубнов, который с 15 мая перешел на должность советника президента Группы компаний «Дело».