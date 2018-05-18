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    • Министерство транспорта возглавит Е.Дитрих

    18.05.2018

    • Владимир Путин провёл рабочую встречу с Дмитрием Медведевым, в ходе которой премьер-министр представил главе государства предложения по кадровому составу нового правительства.

    Согласно протоколу встречи, опубликованному на сайте Кремля, на должность министра транспорта выдвинут Евгений Дитрих.

    До настоящего назначения Е.Дитрих занимал должность первого заместителя министра транспорта РФ.

    Биография нового министра:

    Родился 8 сентября 1973 года в г. Мытищи Московской области;

    В 1996 году окончил Московский инженерно-физический институт по специальности «Прикладная математика», в 1999 году – Высшую школу приватизации по специальности «Юриспруденция»;

    Министерство транспорта возглавит Е.ДитрихВ 1995-1998 гг. – советник, заместитель начальника, начальник отдела Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом Российской Федерации;

    1998-2004 гг. – заместитель начальника, начальник отдела, заместитель руководителя департамента нормативно-методического обеспечения министерства имущественных отношений Российской Федерации;

    2004-2005 гг. – заместитель директора департамента министерства экономического развития и торговли Российской Федерации;

    2005-2012 гг. – заместитель руководителя Федерального дорожного агентства;

    2012-2015 гг. – заместитель директора департамента промышленности и инфраструктуры Правительства Российской Федерации;

    2015-2015 гг. – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;

    С 14 октября 2015 г. – первый заместитель министра транспорта Российской Федерации.

    Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.

     

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