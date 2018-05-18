Евросиб покупает платформы нового поколения

«Евросиб» покупает 500 фитинговых платформ повышенной грузоподъемности. Подвижной состав будет изготовлен на производственной площадке НПК ОВК – Тихвинском вагоностроительном заводе (ТВСЗ). По условиям договора, до конца текущего года «Евросиб» должен получить 270 платформ, поставка первых 30 ожидается уже в июне, сообщает пресс-служба компании.

Приобретаемый подвижной состав на тележках 25 тс является единственной на рынке моделью длиной 80 футов и грузоподъемностью 74,5 тонны, обеспечивающей возможность одновременной перевозки двух крупнотоннажных контейнеров массой брутто до 36 тонн каждый. Технические характеристики позволяют дополнительно загружать на платформу до 11 тонн груза, еще одно конкурентное преимущество – увеличенные сроки межремонтных пробегов.

Отмечается, что грузовой парк нового поколения компания начала формировать в 2014 году с поставки 285 вагонов производства ТВСЗ. Увеличение парка фитинговых платформ соответствует долгосрочной программе, направленной на развитие контейнерных перевозок.

К настоящему моменту «Евросибом» разработано около 10 маршрутов на внутренних и экспортно-импортных направлениях, а также регулярный транзит Китай – Европа – Китай через Россию и погранпереходы Монголии.