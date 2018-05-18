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    • Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

    18.05.2018

    • По итогам первого квартала 2018 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза вырос по отношению к аналогичному периоду 2017 года на 1,3% до 60,3 млрд евро.

    Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли на 3% и составили 20,6 млрд евро.

    Российский экспорт в страны Европейского Союза увеличился на 0,5% до 39,7 млрд евро.

    В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС по итогам января-марта этого года Россия занимает пятое место. Нашу страну опережают США, Китай, Швейцария и Турция.

    В рейтинге экспортеров Россия продолжает занимать третью строчку после Китая и США.

     

     

     

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