Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

По итогам первого квартала 2018 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза вырос по отношению к аналогичному периоду 2017 года на 1,3% до 60,3 млрд евро.

Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли на 3% и составили 20,6 млрд евро.

Российский экспорт в страны Европейского Союза увеличился на 0,5% до 39,7 млрд евро.

В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС по итогам января-марта этого года Россия занимает пятое место. Нашу страну опережают США, Китай, Швейцария и Турция.

В рейтинге экспортеров Россия продолжает занимать третью строчку после Китая и США.