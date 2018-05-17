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    • MSC уходит из Ирана

    17.05.2018

    • MSC прекращает букирование грузов в/из Ирана в связи с решением США после выхода из международной ядерной сделки вновь ввести санкции в отношении Тегерана. Соответствующее уведомление размещено на сайте компании.

    «Санкции США против Ирана вступят в силу в ближайшие месяцы, и пока компания не принимает заказы на перевозку грузов из/на Иран. Но мы сделаем все возможное, чтобы завершить этот период с минимальными потерями для Вашего бизнес. В переходное время в рамках правового поля мы продолжим перевозить определенные грузы, в частности, это касается импорта продуктов питания», — говорится в заявлении MSC.

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