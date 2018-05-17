Maersk отчитался по-новому

Группа A.P.Moller-Maersk опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2018 года. Впервые финансовые показатели приведены не по отдельным компаниям, входящим в структуру группы, а по четырем сегментам бизнеса – Ocean, Logistics & Services, Terminals & Towage и Manufacturing & Others.

В сегмент Ocean помимо линий – Maersk Line, MCC, Seago Line, Sealand и Hamburg Sued – включены также стратегические хабы, работающие под брендом APM Terminals в Роттердаме, на Маасвлакте 2, в Альхесирасе, Танжере (включая Tangier-Med II), Порт-Саиде, а также совместные предприятия в Салале, Танджунг-Пелепасе и Бремерхафене. При этом доходы и расходы от наземных перевозок, которые ранее учитывались в показателях Maersk Line, теперь учитываются в Logistics & Services.

В сегмент Logistics & Services включены Damco, внутренние операции APMT (включая хранение контейнеров, услуги таможенных складов, депо порожних контейнеров, местные перевозки и т.п.), наземные (интермодальные) перевозки под брендами Maersk Line, Safmarine, MCC, Sealand и Seago Line, а также финансовые услуги для экспортеров (Trade Finance).

В сегмент Terminals & Towage вошли морские терминалы, не включенные в Ocean, а также буксирные операции под брендом Svitzer.

Manufacturing & Others включает Maersk Container Industry (собственно Manufacturing) плюс Maersk Oil Trading и балкерный бизнес, доставшийся Maersk в рамках сделки по приобретению Hamburg Sued.

В целом по группе выручка выросла на 30% до 9,3 млрд долларов. Без учета показателей Hamburg Sued рост выручки составил 10%. Показатель EBITDA увеличился на 5% до 669 млн долларов, при этом, отмечают в группе, негативное влияние на него оказали курсовые разницы.

Операционный убыток составил 3 млн долларов против операционной прибыли 70 млн долларов годом ранее. Убыток до налогообложения увеличился почти в два раза до 123 млн долларов.

При этом квартал группа закрыла с чистой прибылью 2,8 млрд долларов против 253 млн годом ранее. 2,98 млрд прибыли получено за счет прекращенных операций, к которым отнесены как проданные Maersk Oil и Maersk Tankers, так и Maersk Drilling и Maersk Supply Service, которые A.P.Moller-Maersk рассчитывает продать (дословно – «найти структурные решения») до конца этого года. Убыток от продолжающихся операций составил 220 млн долларов – на 77,4% больше, чем в первом квартале прошлого года.

В сегменте Ocean выручка выросла с учетом Hamburg Sued на 38% до 6,8 млрд долларов, рост без учета Hamburg Sued – 9%. Объем перевозок с учетом Hamburg Sued вырос на 24% до 6,4 млн TEU, без учета Hamburg Sued – на 2,2%, что, как отмечают в Maersk, немного ниже динамики глобального рынка, которая составила, по оценкам, 3-4%, – однако соответствует ожиданиям. Перевозки Hamburg Sued составили в общем объеме 1,1 млн TEU.

Помимо роста объемов увеличению выручки способствовали также более высокие фрахтовые ставки – их средняя величина, по информации Maersk, составила 1832 доллара за 40-футовый контейнер, на 7% больше, чем годом ранее. Одновременно себестоимость транспортировки также увеличилась – на 12% до 2072 долларов за 40-футовый контейнер, чему способствовал рост цен на бункер – в среднем на 19%.

Показатель EBITDA в сегменте Ocean увеличился на 1,7% и составил 492 млн долларов, в том числе EBITDA Hamburg Sued. – 88 млн евро. Расходы на интеграцию в первом квартале составили 13 млн долларов, в 2019 ожидается суммарный синергетический эффект от слияния порядка 350-450 млн долларов.

В сегменте Logistics & Services выручка выросла на 6% до 1,5 млрд долларов, в то время как показатель EBITDA снизился на 28,1% и составил 23 млн долларов.

В сегменте Terminals & Towage выручка увеличилась на 11% до 911 млн долларов, EBITDA – на 41% до 196 млн долларов. Стоит отметить, что свои терминальные операции Maersk теперь оценивает не в TEU, а в движениях.

В сегменте Manufacturing & Others выручка выросла на 54,4% до 619 млн евро, тогда как показатель EBITDA упал в 2,4 раза до 17 млн евро. В том числе выручка Maersk Container Industry увеличилась на 18% до 288 млн долларов, EBITDA – на 18,5% до 32 млн долларов, тогда как прочие бизнес-составляющие этого сегмента при росте выручки почти в 2,1 раза до 331 млн евро показали убыток по EBITDA 15 млн долларов.

Maersk Drilling и Maersk Supply Service, проходящие в отчете как прекращенные операции, показали рост выручки на 9% (до 376 млн долларов) и на 25% (до 60 млн долларов) соответственно. Показатель EBITDA у Maersk Drilling сократился на 3% до 166 млн долларов, Maersk Supply Service показал EBITDA 3 млн долларов против убытка по EBITDA 5 млн годом ранее.

Финансовый прогноз на весь 2018 год остается без изменений, однако, как отмечают в Maersk, степень уверенности снижается вследствие геополитических рисков, напряженных торговых отношений и прочих факторов, влияющих на фрахтовые ставки, цены на бункер и курсы валют.