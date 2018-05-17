Экспорт цветных металлов

По итогам 1 квартала 2018 года объем российского экспорта необработанного алюминия увеличился на 8,4% по сравнению с аналогичным передом 2017 года и составил 931,9 тыс. тонн. В стоимостном выражении, по данным ФТС РФ, экспорт вырос на 26,8% – до 1,8 млрд долларов.

Рафинированной меди и необработанных медных сплавов за отчетный период года отгрузили 175,9 тыс. тонн – на 18,9% больше, чем в январе-марте 2017 года. В денежном выражении их экспорт вырос более значительно – на 44,2% до 1,2 млрд долларов.

Необработанного никеля по итогам 3 месяцев 2018 года было вывезено на 11,1% меньше, чем за тот же период в 2017 году, его объем составил 33,7 тыс. тонн. Доходы от экспорта необработанного никеля в отчетном периоде, напротив, выросли на 20,4% до 444,2 млн долларов.

В марте 2018 года, по данным Лондонской биржи металлов, средняя стоимость алюминия составила 2,076 тыс. долларов за тонну – (+9,1% к марту 2017 и -4,9% к февралю 2018), меди – 6,796 тыс. долларов за тонну (+16,7% к марту 2017 и -2,9% к февралю 2018), никеля – 13,404 тыс. долларов за тонну (+31% к марту 2017 и -1,3% к февралю 2018).