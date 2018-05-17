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    • «РЖД Логистика» подписалась с China Merchants

    17.05.2018

    • АО «РЖД Логистика» и корпорация China Merchants заключили соглашение о совместной организации ускоренных контейнерных сервисов по маршрутам Китай – страны СНГ – Китай, Китай – страны Европы – Китай.

    Документ был подписан в ходе выставки Transport Logistic China 2018 в Шанхае.

    Согласно достигнутым договоренностям, стороны будут реализовывать стратегию по продвижению ускоренного контейнерного маршрута на рынках Китая, СНГ и Европы, а также проработают вопросы перевозок с использованием рефконтейнеров, а также различного подвижного состава. 

    «РЖД Логистика» будет отвечать за организацию транзитных контейнерных поездов по территории России, China Merchants – за формирование контейнерных поездов по маршрутам «станции Китая – Россия – терминалы в странах СНГ» и «станции Китая – Россия – терминалы в странах Европы».

    На первом этапе сотрудничества компании рассмотрят возможность ускоренной доставки из Китая через Замын-Ууд/Забайкальск в Москву и обратно, а также в Колядичи и обратно.

    Как сообщил генеральный директор «РЖД Логистикаи» Вячеслав Валентик, старт тестовых перевозок запланирован на июнь 2018 года.

     

     

     

     

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