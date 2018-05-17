Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Обзор мирового рынка бункеровки. 20 неделя 2018

    17.05.2018
  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017Внешняя торговляГлобальноЕвросоюзРоссия 15.02.2018 Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за 2017 года составил 231,2 млрд евро. Учитывая достаточно низкие показатели […]
    0
    2017АвгустАпрельИюльИюньМайМартНоябрьОктябрьРоссияСентябрьСтатистика таможниУгольФевральЭкспортЯнварь 12.01.2018 Экспорт угля и кокса
    По итогам 11 месяцев 2017 года объем российского экспорта каменного угля составил 164,1 млн тонн. Это на 11,4% […]
    0
    2018ГлобальноЛинииЯнварь 13.03.2018 Оборот мировых контейнерных линий
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок за январь 2018 года составил 13,8 млн TEU, что на 5,1% больше […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АвтотранспортМартМорской транспортФевральЯнварь 07.05.2018 Грузооборот российского транспорта
    Итоги 1 квартала
    0
    2018ГлобальноГонконгКонтейнерооборотМартФевральЯнварь 17.04.2018 Контейнерооборот Гонконга
    По итогам первого квартала этого года контейнерооборот порта Гонконг снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на […]
    0
    2018Азово-Донской бассейнЗерноНавигация 22.03.2018 Весна идет — зерну дорогу
    Первые в новой навигации суда прошли на Дону. 20 марта первое судно встало на погрузку зерна к причалу […]
    0
    2018ЗерноИмпортФевральЭкспортЯнварь 18.04.2018 Экспорт и импорт зерновых
    Россия по итогам первых 2 месяцев 2018 года экспортировала более 5,8 млн тонн пшеницы и меслина, что 80,5% […]
    0
    2018DP WorldКонтейнерные перевозкиМартФевральЯнварь 26.04.2018 DP World увеличил контейнерооборот
    Но темпы роста снижаются
    0
    2018ГрузооборотКонтейнерооборотМартРоттердамФевральЯнварь 23.04.2018 Больше контейнеров в Роттердаме
    Меньше сырой нефти, угля и руды
    0
    2017АвгустАпрельИюльИюньЛесные грузыМайМартНоябрьОктябрьСентябрьСтатистика таможниФевральЭкспортЯнварь 15.01.2018 Лесной экспорт
    По данным ФТС РФ, российский экспорт необработанных лесоматериалов в январе-ноябре 2017 года составил порядка 17,7 млн кубометров — […]
    0
    2018БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФевральФрахтовые ставки 16.02.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 6
    На 6 неделе года фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize и […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставкиЮгЯнварь 01.02.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 5, 2018
    Рост торговой активности по-прежнему поддерживает рынок. По данным судового брокера «Руфко», ставки в Азовском море укрепляются. Судовладельцы предпочитают […]
    0 Только для подписчиков SeaNews








    • Грузоперевозки Показать всё
    17.05.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 20, 2018
    17.05.2018 Длинномеры в Китай
    15.05.2018 Судооборот через Суэцкий канал
    15.05.2018 Контейнерооборот через Гетеборг снова пошел в рост
    14.05.2018 Больше сборных грузов
    11.05.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 18
    Пресс-релизы Показать всё
    11.05.2018 MSC проводит студенческую регату
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД