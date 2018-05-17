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    • Крупнейший круизный лайнер в Панамском канале

    17.05.2018

    • Через Панамский канал прошло пассажирское судно «Norwegian Bliss». Оно стало самым крупным круизным лайнером, когда-либо проходившим через Панамский канал. Его водоизмещение составляет 168 000 тонн, вместимость – порядка 5000 человек.

    «Norwegian Bliss» покинул немецкую верфь Meyer Werft в марте и уже в мае отправился в 15-дневный круиз по маршруту Майами – Панамский канал – западное побережье Центральной и Северной Америки – Лос-Анжелес. До конца круизного сезона судно будет работать в районе Аляски, а затем передислоцируется в Карибское море.

    По информации Администрации Панамского канала, 24 мая круизный сезон неофициально завершится. По прогнозам, к этой дате в целом через Панамский канал пройдет 248 пассажирских судов, общее число пассажиров составит более 310 000.

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