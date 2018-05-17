Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Контейнеры Украины

    17.05.2018
  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноМай 17.05.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 20 неделя 2018
    На 20 неделе года во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились. Так, в порту Роттердам, по […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Безработные контейнеровозыГлобальноФевраль 16.02.2018 Безработные контейнеровозы
    Линии подготовились к китайскому Новому году, обеспечив вполне достаточную вместимость.  Поскольку в Китае в ближайшие недели будет затишье, […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018УгольФевральЭкспортЯнварь 17.04.2018 Экспорт угля и кокса
    По итогам 2 месяцев 2018 года объем российского экспорта каменного угля составил 26,2 млн тонн – это на […]
    0
    2018ГрузооборотГруппа ДелоДелоПортсМартФевральЯнварь 17.04.2018 Грузы «Дела»
    Итоги первого квартала
    0
    2018ГлобальноЛинииЯнварь 13.03.2018 Оборот мировых контейнерных линий
    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок за январь 2018 года составил 13,8 млн TEU, что на 5,1% больше […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Фрахтовые ставкиЧерное мореЮгЯнварь 01.02.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 4
    На 4 неделе года фрахтовые ставки на перевозки судами прибрежного плавания и балкерами Handysize на рынке Черного моря […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АвгустАпрельИюльИюньМайМартНоябрьОктябрьРоссияСентябрьСтатистика таможниУгольФевральЭкспортЯнварь 12.01.2018 Экспорт угля и кокса
    По итогам 11 месяцев 2017 года объем российского экспорта каменного угля составил 164,1 млн тонн. Это на 11,4% […]
    0
    2018ГлобальноКитайКонтейнерооборотМартФевральЯнварь 20.04.2018 Контейнероборот китайских портов
    Контейнерооборот 10 крупнейших контейнерных портов Китая по итогам первого квартала 2018 года составил 42,7 млн TEU – на […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ГлобальноФевральФрахтовые ставки 05.02.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 5, 2018
    На 5 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается рост спотовых ставок. Снижение произошло только на перевозках из […]
    0
    2018АвтоимпортАвтоэкспортФевральЯнварь 17.04.2018 Автоэкспорт и автоимпорт
    Российский экспорт легковых автомобилей по итогам января-февраля текущего года составил 9,5 тыс. единиц – это на 4,4% больше, […]
    0
    2018MaerskМартФевральФинансыЯнварь 17.05.2018 Maersk отчитался по-новому
    Вместо привычных данных по компаниям – четыре бизнес-сегмента
    0
    2018АпрельБезработные контейнеровозыГлобально 27.04.2018 Безработные контейнеровозы
    Эффект от празднования китайского Нового года практически сошел на нет, простаивающий флот значительно уменьшился. По данным Dynamar, по […]
    0 Только для подписчиков SeaNews








    • Грузоперевозки Показать всё
    17.05.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 20, 2018
    17.05.2018 Длинномеры в Китай
    15.05.2018 Судооборот через Суэцкий канал
    15.05.2018 Контейнерооборот через Гетеборг снова пошел в рост
    14.05.2018 Больше сборных грузов
    11.05.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 18
    Пресс-релизы Показать всё
    11.05.2018 MSC проводит студенческую регату
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД