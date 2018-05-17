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    • Из Челябинска в Екатеринбург за час

    17.05.2018

    • В Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года включён крупный инвестиционный проект по созданию Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск – Екатеринбург протяжённостью 220 км с временем в пути между конечными пунктами 1 час 10 минут. Соответствующее распоряжение за подписью председателя правительства РФ Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства.

    Реализация проекта по созданию УВСМ предусмотрена прогнозом долгосрочного социально-экономического развития России до 2030 года, Генеральной схемой развития сети железных дорог ОАО «РЖД», Программой организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в России.

    «УВСМ будет интегрирована в общероссийскую сеть высокоскоростного и скоростного транспорта, будет связана в том числе с железнодорожными магистралями Москва – Казань – Екатеринбург, Екатеринбург – Тюмень и Екатеринбург – Нижний Тагил. УВСМ будет частью международного высокоскоростного грузо-пассажирского коридора «Евразия»», – говорится в документе.

    Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

    № 893-р

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