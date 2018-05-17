Длинномеры в Китай

Авиакомпания AirBridgeCargo поделилась опытом доставки 22-метровой трубы для проекта в сфере солнечной энергетики из Амстердама в Чжэнчжоу (Китай).

Как сообщили SeaNews в компании, перевозка выполнялась на борту Boeing 74, заказчиком выступала компания Neele-Vat Air B.V.

По словам генерального директора «ЭйрБриджКарго» Сергея Лазарева, предоставить опцию загрузки через носовую дверь для нестандартных и длинномерных грузов на сегодняшний день способны лишь несколько грузовых перевозчиков в мире.

В компании отмечают, что за первые три месяца 2018 года количество отправок, погрузка которых осуществляется через носовую дверь, увеличились на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.