Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • HMM возвращается

    16.05.2018

    • Hyundai Merchant Marine (HMM) и Администрация порта Сингапур (PSA) подписали соглашение о совместном управлении терминала Hyundai Pusan New-Port Terminal в Пусане. Таким образом, HMM вновь возвращает свой интерес в терминале спустя год после продажи своей доли из-за кризиса.

    Как сообщает корейский Pulse, доли HMM и PSA распределяются поровну – 50 на 50. Для этого HMM выкупила у специализированной компании Waska долю в 40%, а у PSA – 10%.

    Ожидается, что повторное приобретение акций терминала в корейском порту не только повысит эффективность бизнеса HMM, но и позволит снизить портовые сборы.

    Кроме того, HMM владеет долями по 20% в терминалах в Лонг-Биче и Сиэтле и является единственным владельцем Kaohsiung Terminal в Тайване и терминала WUT в США.

    Напомним, Hyundai Merchant Marine ввела в эксплуатацию контейнерный терминал Hyundai Pusan New-port Terminal (HPNT) в июне 2010 года.

    164
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Hyundai Merchant MarineСервис 15.01.2018 Новый сервис HMM
    Из Южной Кореи в Катар
    0
    IMOЕБРРМеморандумСоглашение 12.02.2018 IMO подписала меморандум с ЕБРР
    Международная морская организация (IMO) подписала меморандум о взаимопонимании с Европейским банком реконструкции и развития. Подписи под документом поставили […]
    0
    Hyundai Merchant Marine 09.01.2018 Плюс 1 млн TEU
    Вместимость флота Hyundai Merchant Marine (HMM) увеличится вдвое к 2022 году, в том числе за счет ввода в […]
    0
    APM TerminalsСоглашениеТерминал 15.01.2018 APMT подписался на терминальный проект в Поти
    По перевалке навалочных грузов
    0
    кредитСовкомфлотСоглашениеСПГФинансированиеФлот 06.04.2018 «Совкомфлоту» дали 252 млн долларов
    На строительство Aframax’ов на СПГ
    0
    Hyundai Merchant MarineСервис 03.05.2018 Независимый сервис HMM
    Новый независимый сервис Hyundai Merchant Marine (HMM) Азия – Северная Европа (AEX), стартовавший 8 апреля этого года, оказался […]
    0
    Freight VillageРЖДСоглашение 31.01.2018 Планы на развитие
    ОАО «РЖД», правительство Калужской области и АО «Фрейт Вилладж Калуга» (Freight Village RU) заключили соглашение о сотрудничестве в […]
    0
    HHLAКонтейнерный терминалСделкаЭстония 27.03.2018 Немцы в Мууге
    HHLA покупает Transiidikeskuse
    0
    DP WorldАрбитражКонтейнерный терминалСуд 26.02.2018 Джибути против DP World
    Правительство африканского государства Джибути установило незаконный контроль над контейнерным терминалом Doraleh Container Terminal S.A., которым управляет принадлежащая Dubai […]
    0
    CMA CGMHyundai Merchant MarineMaerskРефконтейнерРефперевозкиРефсервис 25.01.2018 Сервис глубокой заморозки
    Запустила Hyundai Merchant Marine
    0
    Железная дорогаМонголия РоссияСоглашениеТранзит 26.02.2018 Россия одобрила проект соглашения с Монголией
    Об условиях транзита жд грузов
    0
    MSCКонтейнерный терминалКонцессияОАЭСоглашение 08.05.2018 Abu Dhabi Ports и MSC построят терминал
    В порту Халифа
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    15.05.2018 Судооборот через Суэцкий канал
    15.05.2018 Контейнерооборот через Гетеборг снова пошел в рост
    14.05.2018 Больше сборных грузов
    11.05.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 18
    11.05.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 18
    10.05.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 19, 2018
    Пресс-релизы Показать всё
    11.05.2018 MSC проводит студенческую регату
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД