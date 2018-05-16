HMM возвращается

Hyundai Merchant Marine (HMM) и Администрация порта Сингапур (PSA) подписали соглашение о совместном управлении терминала Hyundai Pusan New-Port Terminal в Пусане. Таким образом, HMM вновь возвращает свой интерес в терминале спустя год после продажи своей доли из-за кризиса.

Как сообщает корейский Pulse, доли HMM и PSA распределяются поровну – 50 на 50. Для этого HMM выкупила у специализированной компании Waska долю в 40%, а у PSA – 10%.

Ожидается, что повторное приобретение акций терминала в корейском порту не только повысит эффективность бизнеса HMM, но и позволит снизить портовые сборы.

Кроме того, HMM владеет долями по 20% в терминалах в Лонг-Биче и Сиэтле и является единственным владельцем Kaohsiung Terminal в Тайване и терминала WUT в США.

Напомним, Hyundai Merchant Marine ввела в эксплуатацию контейнерный терминал Hyundai Pusan New-port Terminal (HPNT) в июне 2010 года.