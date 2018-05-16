Hapag-Lloyd подсчитал выручку с UASC

Hapag-Lloyd опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2018 года.

Объем перевозок вырос на 47,9% и составил 2,86 млн TEU. При этом средняя величина фрахтовой ставки за квартал была 1029 доллара за TEU – на 2,6% ниже, чем годом ранее.

Выручка группы увеличилась на 22,7% до 2,6 млрд евро, показатель EBITDA – на 62,2 до 219,4 млн евро.

Операционная прибыль взлетела в 7,2 раза до 53,7 млн евро.

Чистый убыток сократился на 59% и составил 34,3 млн евро.

Тут важно понимать, что все цифры за отчетный квартал приводятся с учетом показателей UASC в сравнении с данными за аналогичный квартал прошлого года без учета UASC.

Напомним, данные UASC включаются в консолидированную отчетность Hapag-Lloyd с момента закрытия сделки, т.е. с 24 мая 2017 года.