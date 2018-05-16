Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • DFDS привлек миллиард крон

    16.05.2018

    • Для финансирования сделки по приобретению турецкого ро-ро оператора

    В результате продажи новых акций DFDS привлек почти 1 млрд датских крон.

    По информации компании, всего было реализовано 2,63 млн акций по цене 380 крон за акцию.

    Покупателями выступили различные датские и международные инвесторы.

    Спрос на акции значительно превысил объем нового выпуска, отметили в DFDS.

    Напомним, решение провести допэмиссию было принято в целях обеспечения частичного финансирования приобретения турецкого ро-ро оператора U.N. Ro-Ro. Цена сделки составила 7,1 млрд крон.

    151
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    M&AWWLРебрендингРеструктуризацияСлияния и поглощения 15.03.2018 Wallenius Wilhelmsen проводит ребрендинг
    И реструктуризацию
    0
    M&AUnifeederСлияния и поглощения 12.01.2018 Unifeeder снова продают?
    По неподтвержденной на данный момент информации, мажоритарный акционер Unifeeder, инвестиционная компания Nordic Capital Fund, готова расстаться с долей в линии.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018DFDSМартФевральФинансыЯнварь 16.05.2018 Финансы DFDS
    DFDS опубликовал предварительные финансовые показатели за первый квартал 2018 года. Выручка группы увеличилась на 8,2% до 3,5 млрд […]
    0
    Global PortsM&AГруппа ДелоСделкаСлияния и поглощения 12.04.2018 «Дело» закрыло сделку по Global Ports
    Группа Global Ports Investments PLC сообщила, что ее акционер, Transportation Investments Holding Limited (TIHL) проинформировала группу о завершении […]
    0
    CEVA LogisticsCMA CGMM&AСлияния и поглощения 20.04.2018 CMA CGM покупает долю в CEVA Logistics
    CMA CGM достиг соглашения о приобретении почти 25% в CEVA Logistics. Линия намерена вложиться в ценные бумаги CEVA […]
    0
    DFDSЗаказНовостройРо-ро 01.03.2018 DFDS заказал паромы для Балтики
    В феврале этого года DFDS подписал контракт на строительство двух грузопассажирских паромов на китайской верфи Guangzhou Shipyard International […]
    0
    FESCO АкцииДальневосточное морское пароходство 02.02.2018 FESCO увеличит уставной капитал
    Совет директоров ПАО «Дальневосточного морского пароходства» принял решение увеличить уставной капитал компании путем размещения 100 млн дополнительных обыкновенных […]
    0
    АкцииБанкротствоВолготанкер 31.01.2018 Создадут и продадут
    26 января собрание кредиторов ОАО «Волготанкер» одобрило инициативу конкурсного управляющего Виталия Шемигона провести замещение активов предприятия-должника путем создания […]
    0
    Global PortsM&AГруппа ДелоСлияния и поглощенияФАС 02.03.2018 Группе Дело разрешили купить Global Ports
    Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ООО «Управляющая компания «Дело» о приобретении Global Ports. Согласно материалам ФАС, в периметр […]
    0
    Global PortsM&AГруппа ДелоНазначенияОтставкиСовет директоров 12.04.2018 Кандидаты в Совет директоров Global Ports
    По информации Global Ports, на годовом собрании акционеров компании, которое назначено на 14 мая, предлагается избрать Совет директоров […]
    0
    DFDSРо-роСделкаТурция 12.04.2018 DFDS все-таки покупает турецкого ро-ро оператора
    DFDS подписала соглашение о покупке доли в 98,8% крупнейшего турецкого оператора U.N. Ro-Ro. Компания выкупит U.N. Ro-Ro у […]
    0
    2017DFDSФинансы 09.02.2018 Финансы DFDS
    Грузоперевозки на всех направлениях, кроме Северного моря, снизились
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    15.05.2018 Судооборот через Суэцкий канал
    15.05.2018 Контейнерооборот через Гетеборг снова пошел в рост
    14.05.2018 Больше сборных грузов
    11.05.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 18
    11.05.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 18
    10.05.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 19, 2018
    Пресс-релизы Показать всё
    11.05.2018 MSC проводит студенческую регату
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД