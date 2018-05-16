DFDS привлек миллиард крон

Для финансирования сделки по приобретению турецкого ро-ро оператора
В результате продажи новых акций DFDS привлек почти 1 млрд датских крон.
По информации компании, всего было реализовано 2,63 млн акций по цене 380 крон за акцию.
Покупателями выступили различные датские и международные инвесторы.
Спрос на акции значительно превысил объем нового выпуска, отметили в DFDS.
Напомним, решение провести допэмиссию было принято в целях обеспечения частичного финансирования приобретения турецкого ро-ро оператора U.N. Ro-Ro. Цена сделки составила 7,1 млрд крон.