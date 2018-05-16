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    • Экспорт черных металлов

    16.05.2018

    • По данным ФТС, по итогам 1 квартала 2018 года объем российского экспорта черных металлов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 7,3% и составил порядка 11,1 млн тонн. В стоимостном выражении их экспорт увеличился на 24,4% – до 5,5 млрд долларов.

    В том числе, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали было вывезено более 3,9 млн тонн. Это на 2,2% больше, чем годом ранее. При этом в денежном выражении их экспорт увеличился на 28% — до порядка 1,9 млрд долларов.

    Плоского проката из железа и нелегированной стали, по данным ФТС РФ, отгрузили в январе-марте 2018 года на 17,3% меньше, их объем составил 1,9 млн тонн. В то же время, в стоимостном выражении экспорт плоского проката вырос на 0,5% до 1,2 млрд долларов.

    Объем экспорта чугуна за отчетный период вырос по сравнению с 3 месяцами 2017 года на 26,2% и составил 1,5 млн тонн. Доходы от экспорта чугуна выросли еще существеннее — на 40% до порядка 513,8 млн долларов.

    Ферросплавов за 3 месяца было вывезено 167,7 тыс. тонн (-8,1% к уровню 1 квартала 2017 года) на сумму 285,9 млн долларов (-12,4%).

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