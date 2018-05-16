Финансы DFDS

DFDS опубликовал предварительные финансовые показатели за первый квартал 2018 года.

Выручка группы увеличилась на 8,2% до 3,5 млрд датских крон (560,1 млн долларов), показатель EBITDA – на 9,5% до 453 млн крон (72,8 млн долларов).

Операционная прибыль вросла на 3,3% до 189 млн крон (30,4 млн долларов), чистая прибыль – на 4,7% до 157 млн крон (25,2 млн долларов).

Шиппинговый дивизион увеличил выручку на 6,8% до 2,3 млрд крон (369,8 млн долларов) и показатель EBITDA на 3,2% до 388 млн крон (62,4 млн долларов).

В логистическом дивизионе рост более существенный – выручка увеличилась на 122,1% до 1,4 млрд крон (222,6 млн долларов), EBITDA – почти в 1,7 раза до 81 млн крон (13 млн долларов).

Объем грузоперевозок увеличился на 3%, пассажироперевозки выросли на 14%.