Первый пришел

Первый контейнеровоз в рамках нового независимого сервиса Азия – Северная Европа (AEX) Hyundai Merchant Marine (HMM) совершил судозаход в Гамбург на терминал Eurogate Container Terminal Hamburg.

Как сообщили SeaNews в Eurogate, судно «Hyundai Forward» вместимостью 4 700 TEU зашло на терминал 12 мая. Транзитное время из Пусана в Гамбург составило 32 дня.

Напомним, 8 апреля HMM запустил сервис Азия – Северная Европа (AEX). Это независимый сервис, который работает вне рамок стратегического сотрудничества с 2M альянсом, куда входят MSC и Maersk Line.

По информации HMM, на сервисе AEX задействовано 10 контейнеровозов вместимостью по 4 600 TEU. Ротация портов: Пусан – Шанхай – Нинбо – Гаосюн – Шэньчжэнь – Сингапур – Коломбо – Роттердам – Гамбург – Саутгемптон – Сингапур – Гонконг – Пусан.