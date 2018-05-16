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    • Контейнеры в воздухе

    16.05.2018

    • Авиакомпания AirBridgeCargo и провайдер активных и пассивных температурных контейнеров CSafe Global договорились об использовании контейнеров CSafe RAP.

    Как отмечается в сообщении авиакомпании, контейнер CSafe RAP является последней инновационной версией в линейке логистических решений по перевозке температурно-чувствительной продукции и предлагает увеличенный объем для доставки грузов.

    Разработанный с особым акцентом на улучшение эксплуатационных качеств, новый контейнер CSafe RAP использует инновационные технологии по поддержанию заданного температурного режима с использованием изоляционной системы ThermoCor VIP для сокращения рисков при перевозке больших объемов температурно-чувствительных грузов. Контейнеры CSafe RAP гарантируют целостность груза и безопасность транспортировки, тем самым сохраняя качество фармацевтических продуктов.

    «CSafe RAP будет отличным дополнением к линейке температурно-чувствительных контейнеров, используемых для продукта abc pharma. Температурный контейнер для больших объемов грузов – это то, чего нам не хватало, учитывая увеличивающийся спрос на продукцию медицинского назначения. Это позволит нам продолжать предоставлять услуги высокого качества в соответствии с ожиданиями заказчиков по объему, целостности и безопасности груза. Партнерство с компанией CSafe Global, которая разделяет аналогичные ценности по ведению бизнеса, гарантирует уверенность АВС в сохранности грузов своих заказчиков по всему миру», – пояснил Федор Новиков, директор по перевозке фармацевтической продукции авиакомпании «ЭйрБриджКарго».

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