Контейнерооборот лидеров

По итогам 4 месяцев 2018 года контейнерооборот Шанхая составил 13,26 млн TEU. За отчетный период через причалы порта прошло на 4,7% больше контейнеров, чем в январе-апреле 2017 года.

Сингапур за отчетный период 2018 года обработал 11,78 млн TEU – плюс 14% к аналогичному показателю 2017 года.

В апреле этого года Шанхай перевалил 3,53 млн TEU – на 4,1% больше, чем за предыдущий месяц и на 7,6% больше, чем в апреле 2017 года.

Через причалы Сингапура в отчетном месяце прошло 2,92 млн TEU (минус 4,3% к марту 2018 и плюс 7,4% к апрелю 2017 года).