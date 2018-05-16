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    • Контейнерооборот лидеров

    16.05.2018

    • По итогам 4 месяцев 2018 года контейнерооборот Шанхая составил 13,26 млн TEU. За отчетный период через причалы порта прошло на 4,7% больше контейнеров, чем в январе-апреле 2017 года.

    Сингапур за отчетный период 2018 года обработал 11,78 млн TEU – плюс 14% к аналогичному показателю 2017 года.

    В апреле этого года Шанхай перевалил 3,53 млн TEU – на 4,1% больше, чем за предыдущий месяц и на 7,6% больше, чем в апреле 2017 года.

    Через причалы Сингапура в отчетном месяце прошло 2,92 млн TEU (минус 4,3% к марту 2018 и плюс 7,4% к апрелю 2017 года).

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