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    • В.Путин открыл автодорожную часть Крымского моста

    16.05.2018

    • Вчера Владимир Путин принял участие в открытии движения по автодорожной части Крымского моста. Он проехал за рулём головной машины в колонне строительной техники, сообщается на сайте Кремля.

    Президент осмотрел Единый центр управления дорожным движением, ознакомился с готовностью эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив, кратко побеседовал со строителями объекта, поблагодарил их и поздравил с досрочным завершением строительства.

    После проезда колонны строительной техники через мост В.Путин выступил на торжественном митинге-концерте по случаю открытия автодорожной части Крымского моста.

    Команда Крымского моста – более 10 тысяч человек, которые смогли осуществить строительную задачу на полгода раньше запланированного срока. Автодорожную часть моста оборудовали более 60 дорожными знаками. Для контроля за соблюдением ПДД установлено 10 автоматических комплексов.

    Крымский мост – самый длинный в России и Европе, его протяжённость составляет 19 км. Мост начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег.

    Движение легкового и общественного транспорта через Керченский пролив с обеих сторон будет запущено 16 мая. Открытие железнодорожной части моста запланировано на конец 2019 года.

    В.Путин открыл автодорожную часть Крымского моста

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