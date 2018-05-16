В Петербурге спасли байдарочников

По данным ГМСКЦ, 14 мая в 10-10 на 1528,5 км реки Обь (с. Каргасок, перевал Усть-Старицкий) теплоход «РТ-711» с баржами №3231 и 2921 груженными щебнем, судовладелец АО «Томская судоходная компания», при следовании по маршруту в районе ходового знака правого берега ударился баржей №3231 об Яр. После обнаружения водотечности, чтобы не утопить баржу и сохранить груз, баржу №3231 вытолкали на левобережные пески. Характер пробоины неизвестен, т.к. вода еще не откачана, размеры и конфигурации пробоины не определены. Идет откачка воды из носового трюма и форпика. Для распаузки вышел теплоход «РТ-666» с порожней баржей. Загрязнения окружающей среды, помех судоходству нет.

15 мая на 3,7 км реки Пинега при буксировке каравана барж, груженных хвойным лесом, теплоходом «Приток» (в аренде ООО «Беломорская сплавная компания») произошло касание грунта кормовой частью баржи «Сплав-6» с повреждением корпуса и водотечности. Был выполнен маневр с оборотом против течения и постановкой каравана к противоположному берегу на 3,7 км Пинеги. Из-за наличия воды в кормовом трюме размеры повреждения не установить, было принято решение разгрузить баржу и заделать пробоину. Загрязнения окружающей среды нет, судовой ход свободен по всей ширине.

15 мая в 22-26 в районе Морского Фасада Пассажирского порта Санкт-Петербург обнаружили двух человек в воде, предположительно с перевернувшейся байдарки. В район был направлен катер ПСС СПб, в 22-55 катер поднял их на борт, в 23-30 пострадавших передали бригаде скорой помощи, их состояние удовлетворительное.