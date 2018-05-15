MOL открыл контейнерный терминал

Совместное предприятие Mitsui O.S.K. Lines (MOL) во Вьетнаме Haiphong International Container Terminal открыло в порту Лач-Хуен новый международный контейнерный терминал HICT. Это первый терминал в Северном Вьетнаме, который способен принимать суда вместимостью 14 000 TEU.

Вместе с открытием терминала начал работу и сам порт, говорится в сообщении MOL. Он построен в рамках государственно-частного партнерства между правительствами Японии и Вьетнама. Строительство инфраструктуры на себя взял Вьетнам на заемные средства, предоставленные Японией.

Ранее в 2011 году MOL Group открыла контейнерный терминал Tan Cang – Cai Mep International Terminal в другом вьетнамском порту, Цай-Меп. Доля компании составляет 21,33%.

В порту Лач-Хуен MOL будет также оказывать буксирные услуги.