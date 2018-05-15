200 млн на экологию

Сразу два новых экологических объекта начали возводить на мысе Астафьева в Находкинском морском торговом порту – ветропылезащитные экраны и стационарную систему пылеподавления. На эти стивидор потратит более 150 млн рублей.

Стационарная система пылеподавления – это шесть водяных пушек на металлических мачтах, подключенных к водо — и электроснабжению. Оборудование будет непрерывно поливать угольные штабеля и создавать в зоне перевалки водяной туман. Сейчас подрядчик выполняет заливку фундамента и установку мачт. Первую очередь, состоящую из трех пушек, введут в эксплуатацию уже летом 2018 года. Планируется, что до конца года проект будет реализован полностью, в Находкинском МТП.

Параллельно Находкинский МТП начал строительство новых ветропылезащитных экранов в зоне причалов № 76-78. Ограждения из жестких перфорированных панелей протяженностью 800 погонных метров будут контролировать потоки воздуха и препятствовать рассеиванию пыли. В 2014 году Находкинский морской торговый порт стал первым предприятием в России, которое применило эту технологию, отметили в компании. Тогда, прежде чем начать переваливать уголь на мысе Астафьева, стивидор построил подобные экраны протяженностью 400 погонных метров в районе причалов № 71 и 72, там, где жилой массив находится наиболее близко к производству. За четыре года конструкция показала высокую эффективность в пылеподавлении, поэтому данный опыт решили повторить.

Всего в 2018 году Находкинский морской торговый порт планирует направить на экологические мероприятия более двухсот миллионов рублей. Помимо строительства ветропылезащитных экранов и стационарной системы пылеподавления стивидор установит дополнительные металлические упоры в местах выгрузки угля, закупит современное пылеподавляющее оборудование и продолжит проектирование современных инженерных сетей сбора и очистки стоков.