Украина приватизирует стивидоров

Кабинет министров Украины принял общий перечень объектов, подлежащих приватизации в 2018-2020 годах, в который входят в общей сложности более 700 предприятий.

Как сообщает Администрация морских портов Украины со ссылкой на Центр транспортной стратегии, в список вошли все 13 государственных портовых стивидоров.

МЭРТ поручено в двухнедельный срок доработать перечень с учетом фактического состояния объектов и опубликовать его на своем сайте, а также вносить в него изменения на основании обоснованных предложений субъектов управления.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян говорил, что для государственных стивидорных компаний концессия определена более предпочтительным вариантом, нежели приватизация.

В то же время, и. о. главы Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс высказывался за приватизацию государственных стивидоров. Это, по его словам, поможет привлечь инвестиции, сберечь рабочие места и сделать работу стивидорных компаний более эффективной.