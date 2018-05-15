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    • Украина приватизирует стивидоров

    15.05.2018

    • Кабинет министров Украины принял общий перечень объектов, подлежащих приватизации в 2018-2020 годах, в который входят в общей сложности более 700 предприятий.

    Как сообщает Администрация морских портов Украины со ссылкой на Центр транспортной стратегии, в список вошли все 13 государственных портовых стивидоров.

    МЭРТ поручено в двухнедельный срок доработать перечень с учетом фактического состояния объектов и опубликовать его на своем сайте, а также вносить в него изменения на основании обоснованных предложений субъектов управления.

    Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян говорил, что для государственных стивидорных компаний концессия определена более предпочтительным вариантом, нежели приватизация.

     В то же время, и. о. главы Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс высказывался за приватизацию государственных стивидоров. Это, по его словам, поможет привлечь инвестиции, сберечь рабочие места и сделать работу стивидорных компаний более эффективной.

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