Информационно-аналитическое агентство

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    • Судооборот через Суэцкий канал

    15.05.2018

    • Через Суэцкий канал по итогам января-апреля этого года прошло более 5,7 тыс. судов различных типов – на 0,5% больше аналогичного периода прошлого года. Из них число контейнеровозов составило порядка 1,9 тыс. единиц (+6,7% к 4 мес. 2017г.), количество танкеров – более 1,4 тыс. судов (-4%). Также за 4 месяцев этого года через канал прошло порядка 1,1 тыс. балкеров (+4,8%).

    Совокупный нетто-тоннаж прошедших через Суэцкий канал судов за отчетный период составил почти 352,7 млн тонн – это 8,6% больше показателя января-апреля 2017 года. В том числе нетто-тоннаж контейнеровозов достиг 201,8 млн тонн (+12,2%), танкеров – 59,8 млн тонн (-1,6%), балкеров — 37,9 млн тонн (+10,4%).

    По данным Администрации Суэцкого канала, в апреле этого года через канал прошло 1,48 тыс. судов — на 2,3% больше, чем за предыдущий месяц. По сравнению с апрелем 2017 года количество судов, прошедших через Суэцкий канал, выросло на 2,3%. Число контейнеровозов относительно показателя марта 2018 года увеличилось на 2,2% до 473 единиц (+6,3% к апрелю 2017 года). Танкеров через Суэц в отчетном месяце прошло 364 единицы — на 3,4% больше, чем в марте (-0,5% к апрелю 2017 года). Число балкеров относительно показателя марта этого года выросло на 5,3% до 298 судов (+17,3% к апрелю 2017 года).

    В апреле суммарный нетто-тоннаж прошедших через Суэцкий канал судов по сравнению с уровнем марта этого года вырос на 4% до 92,5 млн тонн. По сравнению с апрелем прошлого года суммарный нетто-тоннаж также увеличился на 7,3%. В том числе совокупный нетто-тоннаж контейнеровозов вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 4,3% — до 52,3 млн тонн (+12,2% к апрелю 2017 года), танкеров — на 8,2% до 15,6 млн тонн (-1,6%). Совокупный нетто-тоннаж балкеров вырос на 5,1% до 10,7 млн тонн (+15,9% к апрелю 2017 года).

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