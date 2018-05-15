Информационно-аналитическое агентство

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    • Сервис ПОРТСТАТ обновлен

    15.05.2018

    • Данные по грузообороту и контейнерообороту обновлены по апрель 2018 года.

    Уважаемые пользователи сервиса ПОРТСТАТ, просим вам обратить внимание: для вашего удобства мы расширили функционал сервиса.

    1. Теперь в ПОРТСТАТ есть возможность синхронизировать фильтры между страницами – при переходе на следующую вкладку-страницу все выбранные вами фильтры сохраняются. 

    2. Появилась также возможность использовать несколько визуальных элементов в качестве фильтров. Раньше применение фильтра по визуальному элементу (выбор сектора диаграммы и/или точки на графике) сбрасывало ранее примененные визуальные фильтры. Теперь, если вы зажмете клавишу «Ctrl» и кликнете, скажем, на секторе одной диаграммы (например, «импорт»), а затем, при нажатом «Ctrl» кликнете на секторе другой диаграммы, скажем, «Азовский бассейн», то отобразятся данные по объемам импорта по Азовскому бассейну, при этом все визуальные элементы отчета пересчитаются и перерисуются по выбранным визуальным критериям.

    Пробуйте и экспериментируйте – новые инструменты в ПОРТСТАТе значительно упрощают и повышают скорость использования online сервиса.

    Если Вы не являетесь нашим подписчиком -Демо-версии сервиса можно посмотреть здесь:

     

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