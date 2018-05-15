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    • Самый мощный плавкран в Германии

    15.05.2018

    • В порту Гамбург с начала года установлен самый мощный в Германии плавкран Enak грузоподъемностью 600 тонн.

    Как рассказали SeaNews в порту, раньше кран работал в Бремерхафене, новый владелец Lührs Schifffahrt, который приобрел Enak у Bugsier Reederei, перебазировал кран в Гамбург.

    Впрочем, Enak и до этого привлекали для перевалки особо тяжеловесных грузов в Гамбург, но буксировка гигантского крана по Эльбе из Бремерхафена вызывала сложности, и периодически это приводило к тому, что такие грузы уходили в другие порты.

    Enak был построен в 1967 году, прошел техническую модернизацию в 1993 году, кран работает под немецким флагом, классификационное общество – DNV GL. Длина крана составляет 55 м, ширина – 25 м. Он установлен в районе Ellerholz.

    Недавно кран был задействован при проведении спасательных работ – после того, как в марте обрушился в Эльбу пешеходный мост к театру, где идет мюзикл «Король-Лев», Enak поднял его и отбуксировал на ремонт.

    Помимо Enak, в Гамбурге работают еще два плавкрана – HHLA III грузоподъемностью 100 тонн и HHLA IV грузоподъемностью 200 тонн, в паре они могут обрабатывать груз весом до 300 тонн.

    С проектными тяжеловесными грузами в Гамбурге работают несколько многоцелевых и специализированных терминалов, в том числе Wallmann & Co., C. Steinweg (Süd-West Terminal), Rhenus Midgard и Unikai Lagerei- und Speditionsgesellschaft.

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