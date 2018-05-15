Рекорд ВМТП

«Владивостокский морской торговый порт» установил новый собственный рекорд скорости обработки вагонов – за сутки 5 мая докеры обработали 610 единиц подвижного состава.

В апреле этого года среднесуточная скорость обработки достигла 495 вагонов, что на 37% превышает показатель апреля 2017 года (362 единицы). Среднесуточная скорость за январь-апрель 2018 года выросла на треть относительно аналогичного периода 2017 года – с 351 до 466 вагонов.

Как сообщили SeaNews в порту, увеличение скорости обработки подвижного состава стало возможным благодаря повышению эффективности взаимодействия порта и железной дороги. Так, в прошлом году ВМТП за счет собственных средств реконструировал 150 м железнодорожных путей необщего пользования на контейнерном терминале, еще 1 км не использовавшихся ранее путей был восстановлен и открыт для движения. Эти меры позволили запустить на терминале подачу поездов длиной до 71 вагона без выполнения дополнительных маневровых операций. Ранее терминал принимал составы длиной не более 29 вагонов. В итоге скорость маневровых передвижений в порту снизилась с 3 до 1,5 часов.

По данным ВМТП, по итогам первого квартала 2018 года грузооборот увеличился на 50% к аналогичному периоду 2017 года и достиг исторического максимума – 2,4 млн тонн грузов. Количество контейнеров, обработанных в ВМТП в первом квартале 2018 года, выросло на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 111 тыс. TEU. Объем перевалки генеральных грузов увеличился на 110%, до 1,3 млн тонн, а автомобилей и спецтехники – более чем в два раза (на 112%), до 13,2 тыс. единиц.