Реконструкция железной дороги на Сахалине

На Сахалине приступили к заключительному этапу перешивки железной дороги на общероссийский стандарт. До 2020 года планируется заменить оставшиеся 200 км «узкоколейки», сообщает пресс-служба регионального правительства.

В планах на этот год – переустроить на общесетевой стандарт РЖД более 52 километров железной дороги. Кроме того, железнодорожники рассчитывают построить 62 моста. На время проведения работ в 2018 году движение поездов по острову будет сохранено.

В следующем году на Сахалине предстоит провести укладку 117 километров широкой колеи, а к 2020 году полностью завершить реконструкцию.

Переустройство железной дороги Сахалина ведется с 2003 года и входит в состав более крупного проекта по созданию транспортного перехода через пролив Невельского, который в перспективе может связать остров с материком. Его проработкой сейчас занимаются несколько федеральных министерств и ведомств. Ведущая роль отведена ОАО «РЖД». В этом году компания намерена сформировать технико-экономическое обоснование строительства перехода, а впоследствии приступить и к проектированию.

В феврале этого года было объявлено о закрытии железнодорожного движения на Сахалине в связи с «перешивкой», однако уже в апреле было принято решение перенести его на лето 2019 года.