Первый земснаряд на СПГ в Европе

Damen приступил к переоборудованию самоотводного земснаряда с волочащимся грунтоприемником (TSHD) «Samuel de Champlain».

Как сообщили SeaNews в компании, вместо дизель-электрического двигателя на судне будет установлен двигатель, работающий на двух видах топлива – газойле и сжиженном природном газе.

На судоремонтном заводе Damen в Дюнкерке, где проводятся работы, прошла торжественная церемония начала резки стали для новой секции судна, в которой разместятся новые генераторы и прочее оборудование.

Планируется, что переоборудованный «Samuel de Champlain» вернется в строй к декабрю 2018 года. Он станет первым в Европе земснарядом, работающим на СПГ.