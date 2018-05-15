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    • Первый земснаряд на СПГ в Европе

    15.05.2018

    • Damen приступил к переоборудованию самоотводного земснаряда с волочащимся грунтоприемником (TSHD) «Samuel de Champlain».

    Как сообщили SeaNews в компании, вместо дизель-электрического двигателя на судне будет установлен двигатель, работающий на двух видах топлива – газойле и сжиженном природном газе.

    На судоремонтном заводе Damen в Дюнкерке, где проводятся работы, прошла торжественная церемония начала резки стали для новой секции судна, в которой разместятся новые генераторы и прочее оборудование.

    Планируется, что переоборудованный «Samuel de Champlain» вернется в строй к декабрю 2018 года. Он станет первым в Европе земснарядом, работающим на СПГ.

    Первый земснаряд на СПГ в ЕвропеПервый земснаряд на СПГ в Европе

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