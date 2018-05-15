Контейнерооборот через Гетеборг снова пошел в рост

По итогам первого квартала 2018 года контейнерооборот через Гетеборг увеличился на 3% до 188 тыс. TEU, сообщили SeaNews в порту.

Впрочем, рост имел место на низкой базе – контейнерооборот в первом квартале прошлого года был самым низким за последние 10 лет.

Напомним, в 2017 году произошло снижение контейнерооборота на фоне затяжного конфликта между профсоюзом и оператором контейнерного терминала.

«Мы рассчитывали на более высокие темпы восстановления в первом квартале, поскольку спрос сохраняется на высоком уровне, и с прошлого лета забастовок не проводилось, – пояснил CEO Администрации порта Гетеборг Магнус Карестедт. – Ожидается, что правительство примет закон, который уточнит роль коллективного договора».

Объем перевалки легковых автомобилей вырос на 20% до 80 тыс. единиц, что в порту объясняют существенным увеличением производства Volvo и, соответственно, ростом экспорта.

Ро-ро грузопоток на внутриевропейских маршрутах вырос на 5% до 152 тыс. единиц. «Главное объяснение заключается в том, что европейская экономика по-прежнему находится в хорошей форме», – отметил М.Карестедт.

Перевалка энергоносителей, к которым в Гетеборге причисляют бензин, дизтопливо, битум и ряд других нефтепродуктов, составила в первом квартале 5,9 млн тонн – на 3% больше, чем годом ранее.