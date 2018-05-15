Контейнерный поезд из Чэнду в Вену

DHL Global Forwarding и подразделение Австрийских железных дорог Rail Cargo Group подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу развития мультимодального железнодорожного сообщения между Австрией и Китаем в рамках китайского проекта нового Шелкового пути.

Первый прямой контейнерные поезд из Китая прибыл в Вену в конце апреля этого года. Встречали его президент Австри Александер ван дер Беллен, представители DHL Global Forwarding и Rail Cargo Group и китайская делегация.

Новый маршрут в мультимодальной сети DHL между Европой и Азией связывает Чэнду с Веной, время транзита составляет 15 дней, 9,8 тыс. км маршрута проходят по территории шести стран – Китая, Казахстана, России, Украины, Словакии и Австрии.

В рамках подписанного меморандума DHL Global Forwarding и Rail Cargo Group будут совместно работать над расширением пропускной способности жд инфраструктуры и развитием альтернативных маршрутов доставки из Китая в Европу, используя инфраструктуру Rail Cargo Group и опыт перевозок через Казахстан в рамках нового Шелкового пути.

DHL Global Forwarding в свою очередь будет обеспечивать сервис «от двери до двери» и автомобильные перевозки до/с жд станций в Китае и в Европе и до конечного получателя.