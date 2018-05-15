Автоэкспорт и автоимпорт

Российский экспорт легковых автомобилей по итогам 3 месяцев 2018 года составил 15,7 тыс. единиц – на 15,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт грузовых автомобилей в физическом выражении также упал – на 13,8% (до 2,5 тыс. единиц).

В стоимостном выражении из России легковых автомобилей было вывезено на сумму 219,5 млн долларов, что на 24,1% меньше, чем в январе-марте 2017 года. Доходы от экспорта грузовых автомобилей сократились – на 33,1%, до 49,6 млн долларов.

Объемы импорта легковых автомобилей выросли. Так, в январе-марте, по данным ФТС РФ, легковых автомобилей импортировали 66,9 тыс. единиц – на 49,7% больше, чем годом ранее.

При этом грузовых автомобилей ввезли на 4,2% меньше, их количество составило 4,8 тыс. единиц.

В денежном выражении импорт легковых автомобилей увеличился на 24,9% до 1,7 млрд долларов.

Грузовых автомобилей ввезли на сумму 455,1 млн долларов – это на 10,9% больше показателя 3 месяцев 2017 года.