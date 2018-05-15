Автономные суда на повестке IMO

Комитет по морской безопасности Международной морской организации на своей 99-й сессии, которая пройдет в Лондоне с 16 по 25 мая, рассмотрит вопрос о создании правил по безопасной эксплуатации морских автономных надводных судов.

Как сообщили SeaNew в IMO, ожидается, что комитет сконцентрируется на определении тех регуляторных механизмов и инструментов, которые должны быть рассмотрены применительно к автономным судам, в том числе с точки зрения человеческого фактора, безопасности, взаимодействия с портами, лоцманской проводки, реагирования в случае инцидентов и защиты морской среды.

Кроме того, комитет должен сформировать план работы в этом направлении, включая механизмы координации, ожидаемые результаты и планы на будущее.

Помимо этого, комитет должен принять в числе прочего новые поправки к Конвенции SOLAS, Международному кодексу по опасным грузам, Международному кодексу по применению процедур испытания на огнестойкость.

Ожидается, что комитет рассмотрит возможности применения в будущем Полярного кодекса к судам, не подпадающим под Конвенцию SOLAS, в частности, к грузовым судам валовой вместимостью менее 500 тонн, рыболовным судам и яхтам.

Также комитет должен принять новые и обновленные рекомендованные пути движения судов, в частности, в Беринговом море и Беринговом проливе, схему разделения движения судов в районе Каттегата и район, которого рекомендовано избегать, у побережья Ганы.